Райлли сделал 4 передачи во 2-м матче с «Тампой». Все – первые, это 3-й случай для защитников в истории плей-офф НХЛ

Защитник «Торонто» Морган Райлли сделал 4 передачи во 2-м матче с «Тампой».

«Мэйпл Лифс» разгромили «Лайтнинг» (7:2) во втором матче серии второго раунда Кубка Стэнли (1-1).

Райлли сделал ассистентский покер и был признан второй звездой матча.

Он повторил рекорд « » по числу результативных передач в одном матче плей-офф. Ранее по 4 передачи в кубковых матчах отдавали защитник Иэн Тернбулл (1976), форварды Дэррил Ситтлер (1977) и (1994).

Также Морган повторил рекорд «Лифс» по очкам в одном матче плей-офф для защитников. Он присоединился к Тернбуллу, Уолли Становски (1942, 1+3) и Аллану Стэнли (1960, 2+2).

При этом все передачи оказались первыми. Ранее в плей-офф такой ассистентский покер удавалось сделать только двум защитникам – Ристо Силтанену (1987, «Квебек») и (1988, «Вашингтон»).