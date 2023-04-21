Райлли сделал 4 передачи во 2-м матче с «Тампой». Все – первые, это 3-й случай для защитников в истории плей-офф НХЛ

Теги рейтинги Торонто Тампа-Бэй Кубок Стэнли НХЛ Скотт Стивенс Даг Гилмор Дэррил Ситтлер Морган Райлли Хоккей

Защитник «Торонто» Морган Райлли сделал 4 передачи во 2-м матче с «Тампой».

«Мэйпл Лифс» разгромили «Лайтнинг» (7:2) во втором матче серии второго раунда Кубка Стэнли (1-1).

Райлли сделал ассистентский покер и был признан второй звездой матча. 

Он повторил рекорд «Торонто» по числу результативных передач в одном матче плей-офф. Ранее по 4 передачи в кубковых матчах отдавали защитник Иэн Тернбулл (1976), форварды Дэррил Ситтлер (1977) и Даг Гилмор (1994). 

Также Морган повторил рекорд «Лифс» по очкам в одном матче плей-офф для защитников. Он присоединился к Тернбуллу, Уолли Становски (1942, 1+3) и Аллану Стэнли (1960, 2+2).

При этом все передачи Райлли оказались первыми. Ранее в плей-офф НХЛ такой ассистентский покер удавалось сделать только двум защитникам – Ристо Силтанену (1987, «Квебек») и Скотту Стивенсу (1988, «Вашингтон»).  

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5 комментариев

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srs
Последовал примеру Фокса и Хейсканена. Конечно такое ожидаешь от Макара, или Макэвея, или старичков Даути и Хедмана... ну молодец чо
+5
0
+5
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AminO2
И шестидесяти пяти лет не прошло, как защитник "Торонто" снова набрал в матче плей-офф 4 балла.
+4
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+4
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sheep_catcher
У него сегодня ассистентская чакра открылась. Крутой, че! 😉
+2
0
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srs
Ответ srs
Последовал примеру Фокса и Хейсканена. Конечно такое ожидаешь от Макара, или Макэвея, или старичков Даути и Хедмана... ну молодец чо
Пора выпускать Люка Хьюза, чтобы 5 ассистов оформил. А то у Девилз с голами туго совсем на турнире
+1
0
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Иван Павлов
Очень здорово. После невзрачной регулярки такой матч нужен был для Райлли. На шайбу Нюлы вообще выдающуюся передачу оформил.
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