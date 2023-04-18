«Вашингтон» уволил двух ассистентов главного тренера – по работе с защитниками и игре в большинстве

Теги Вашингтон НХЛ отставки Хоккей

«Вашингтон» уволил двух ассистентов главного тренера – по защитникам и большинству.

Клуб объявил о расставании с Кевином Маккарти и Блэйном Форсайтом. 

Маккарти (в клубе с 2020 года) отвечал за работу с защитниками, Форсайт (входил в тренерский штаб с 2009 года) – за игру в большинстве.

Ранее стало известно, что «Вашингтон» решил не продлевать контракт с главным тренером Питером Лавиолеттом. 

При этом помощник тренера Скотт Аллен, тренер вратарей Скотт Мюррей, видеоассистенты Бретт Леонхардт и Эмили Энгел-Нацке остались в тренерском штабе «Кэпиталс».

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14 комментариев

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Антон Якимцев
Форсайт думал, что левого круга вбрасывания будет достаточно в последнее годы, видимо.
+12
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гермес 1989
Да НЕУЖЕЛИ. Кайфуем)))) Форсайт уже лет 5 как пересидел
+5
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hhlg
Ура!
+4
0
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Molzahn
Маклеллана бы за компанию тоже
Рыба с головы гниёт
+4
-1
+3
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Алексей Зуев
Форсайт должен был процентов 90 от своей зарплаты Овечкину отдавать
+7
-4
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e1ther - e1ther
hhlg достучался до руководства)))
+4
-2
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gopnik23
Во дела, фантомаса уволили. Как это вообще? Казалось, этот истукан вечен и тайно управляет мирами
+2
0
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UrAn
Революция, о необходимости которой всё время говорили большевики, свершилась. В. И. Ленин
+1
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Конифеев
Щас как рокирнут с уволенными Луисцами :)
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Кино Музыка
Оказывается, они были.
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Jeff Lebowski
Ответ Антон Якимцев
Форсайт думал, что левого круга вбрасывания будет достаточно в последнее годы, видимо.
Насчёт "думал" я сильно сомневаюсь.
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Jeff Lebowski
Ответ Алексей Зуев
Форсайт должен был процентов 90 от своей зарплаты Овечкину отдавать
Порнсайт :-)
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Misson
Ответ UrAn
Революция, о необходимости которой всё время говорили большевики, свершилась. В. И. Ленин
От перестановки коек в борделе сервис не улучшится.
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Misson
Ответ Конифеев
Щас как рокирнут с уволенными Луисцами :)
Им впору звать анахаймовцев, те научат как правильно танковать.)
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