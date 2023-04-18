«Вашингтон» уволил двух ассистентов главного тренера – по работе с защитниками и игре в большинстве
«Вашингтон» уволил двух ассистентов главного тренера – по защитникам и большинству.
Клуб объявил о расставании с Кевином Маккарти и Блэйном Форсайтом.
Маккарти (в клубе с 2020 года) отвечал за работу с защитниками, Форсайт (входил в тренерский штаб с 2009 года) – за игру в большинстве.
Ранее стало известно, что «Вашингтон» решил не продлевать контракт с главным тренером Питером Лавиолеттом.
При этом помощник тренера Скотт Аллен, тренер вратарей Скотт Мюррей, видеоассистенты Бретт Леонхардт и Эмили Энгел-Нацке остались в тренерском штабе «Кэпиталс».
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