«Вашингтон» уволил двух ассистентов главного тренера – по работе с защитниками и игре в большинстве

«Вашингтон» уволил двух ассистентов главного тренера – по защитникам и большинству.

Клуб объявил о расставании с Кевином Маккарти и Блэйном Форсайтом.

Маккарти (в клубе с 2020 года) отвечал за работу с защитниками, Форсайт (входил в тренерский штаб с 2009 года) – за игру в большинстве.

Ранее стало известно, что «Вашингтон» решил не продлевать контракт с главным тренером Питером Лавиолеттом.

При этом помощник тренера Скотт Аллен, тренер вратарей Скотт Мюррей, видеоассистенты Бретт Леонхардт и Эмили Энгел-Нацке остались в тренерском штабе «Кэпиталс».