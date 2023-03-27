Рябыкин о серии «Авангарда» и «Ак Барса»: «Сценарий в первую очередь зависит от большинства и судейства. Если пойдет парад удалений, то будет много голов»

поделился ожиданиями от серии между « » и « ».

Команды встретятся в финале Восточной конференции.

– В серии ваших бывших клубов «Авангард» прошел «Магнитку» – 4-0. Удивлены?

– Крупным счетом – да, итоговым результатом – нет. Перед стартом говорил, что после семиматчевой серии с «Автомобилистом» многое решит функциональное состояние «Металлурга». Оно, как и ожидалось, не было оптимальным – тем более на фоне отдохнувшего соперника. Плюс сработало большинство Омска.

Тем не менее и в этой расстановке у «Магнитки» были возможности зацепить один-два матча. Но не сложилось.

– В финале конференции картина та же: вновь свежий Омск и вновь уставший соперник – «Ак Барс», сломивший сопротивление «Адмирала» лишь в шести матчах?

– Тут не все так однозначно. Для Казани серия с «Адмиралом» получилась очень эмоциональной, где-то команда пересилила и себя, и прагматичную тактику неудобного соперника. С объемом мастерства у «Ак Барса» все в порядке, психологически команда на пике.

«Авангард», наоборот, может выпасть из турнирного графика. Две короткие серии, плюс пауза больше недели. Тут нужно очень внимательно отнестись к старту финала, избежать «ржавчины». И не отпустить вперед горячего соперника.

– Казань за месяц трижды слетала на Дальний Восток. Нагрузка?

– И огромная! Безусловно, переакклиматизации «Ак Барсу» не избежать, на длинной серии возможны спады. Но у Казани, повторюсь, очень много мастерства, а оно позволяет правильно распределить силы.

– Кто фаворит финала?

– По сетке – Казань, у нее преимущество своего поля. Но есть факторы и за Омск. Команда тоже очень талантливая, с острым, скоростным нападением. Тем интереснее будет серия.

– Что решит ее исход?

– Предположу, что сценарий в первую очередь зависит от большинства и судейства.

– Поясните, пожалуйста.

– Обе команды – одни из лучших в реализации большинства. Тот же «Адмирал» это понял – сыграл при минимуме удалений, у «Магнитки», наоборот, это не получилось. Думаю, состязание спецбригад и станет решающим.

– А что судейство?

– В плей-офф арбитры свистят реже, чем в регулярном чемпионате, на мой взгляд, это правильно. Другое дело, что есть разные бригады – кто-то пропускает, скажем так, мелкий и средний фол, кто-то к ним цепляется. Кстати, такая картина не только в , но и в НХЛ.

Думаю, что в серии таких мастеровитых команд большого количества удалений быть не должно. Но от судейской линии многое зависит. Если пойдет парад удалений, то будет много голов и непредсказуемый сценарий, – сказал бывший главный тренер «Авангарда».