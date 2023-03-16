Николишин о плей-офф КХЛ: «Явных аутсайдеров в первом раунде не было, но не из-за потолка. Упал средний уровень лиги»

дал комментарий об итогах первого раунда Кубка Гагарина.

– Чуть ли не единодушное мнение: сейчас мы видели лучший первый раунд в истории . Солидарны?

– Конечно, лучший. Потому что прошлые сезоны уже в истории.

– Все идет от потолка зарплат?

– С введением потолка зарплат я происходящее не связываю – он начнет оказывать прямое влияние, думаю, лет через пять.

И то в случае изменений в регламенте по поводу количества игроков в заявке каждой команды. 99 в заявке. Не больше 25, а сейчас 33. О том, что только при таком сценарии возможности клубов подравняются, говорил уже неоднократно.

– Но и сейчас подавляющего преимущества грандов не так заметно. Ни одного счета 4-0 в серии?!

– Здесь причина другая.

Явных аутсайдеров в парах первого раунда действительно не было, но не из-за потолка. Просто упал средний уровень лиги. Вот у аутсайдеров и появилась возможность подтянуться.

– Зато болельщики в восторге.

– Спору нет, но давайте посмотрим хотя бы на список бомбардиров по итогам регулярки.

В нем всего несколько человек, у кого средняя результативность хотя бы очко за игру. И это показательный момент, – сказал чемпион мира.