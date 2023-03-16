Николишин о плей-офф КХЛ: «Явных аутсайдеров в первом раунде не было, но не из-за потолка. Упал средний уровень лиги»

Теги Андрей Николишин КХЛ Кубок Гагарина потолок зарплат Хоккей

Андрей Николишин дал комментарий об итогах первого раунда Кубка Гагарина.

– Чуть ли не единодушное мнение: сейчас мы видели лучший первый раунд в истории КХЛ. Солидарны?

– Конечно, лучший. Потому что прошлые сезоны уже в истории.

– Все идет от потолка зарплат?

– С введением потолка зарплат я происходящее не связываю – он начнет оказывать прямое влияние, думаю, лет через пять.

И то в случае изменений в регламенте по поводу количества игроков в заявке каждой команды. 99 в заявке. Не больше 25, а сейчас 33. О том, что только при таком сценарии возможности клубов подравняются, говорил уже неоднократно.

– Но и сейчас подавляющего преимущества грандов не так заметно. Ни одного счета 4-0 в серии?!

– Здесь причина другая.

Явных аутсайдеров в парах первого раунда действительно не было, но не из-за потолка. Просто упал средний уровень лиги. Вот у аутсайдеров и появилась возможность подтянуться.

– Зато болельщики в восторге.

– Спору нет, но давайте посмотрим хотя бы на список бомбардиров по итогам регулярки.

В нем всего несколько человек, у кого средняя результативность хотя бы очко за игру. И это показательный момент, – сказал чемпион мира.

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3 комментария

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Pavol Demitra
тупейшая логика
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Sever12
Ну хорошо если бы небыло потолка, у нас этот потолок 4-5 клубов в силах превысить, то есть уровень всей лиги зависит от пяти команд? Или в чем логика, эти 4-5 клубов пригласили бы более дорогих игроков а те кто там сейчас играет распределились бы по лиги? Но это так не работает, они бы сидели там в седьмых звеньях про запас, и было бы 4-0 в первом раунде как раньше, нужны ограничения и в заявке и потолок нужен, потому что за основу надо брать средний финансовый уровень команд, смысл убирать потолок если его и так даже четверть команд превысить не в состоянии, зато фарм клубы некоторые содержат прямо в лиге, а бомбардиры эти так и рождались, небыло же бомбардиров в амуре, они были в этих 4-5ти командах всегда, и этот уровень лиги...
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Виктор Перешеин
Сегодня его видел на белых медведях - мамонты югры👍
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