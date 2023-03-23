Депутат Свищев: «Овечкин – представитель России и российской школы хоккея. Чувствуем уважение к руководству «Вашингтона» – они выше русофобских настроений»
Депутат Госдумы Дмитрий Свищев гордится Александром Овечкиным.
Свищев высказался о капитане «Вашингтона» по случаю торжественной церемонии в честь Овечкина.
«Мы гордимся нашим спортсменом, Александр Овечкин – представитель России и российской школы хоккея. Также чувствуем уважение к владельцам и руководству «Вашингтона», к его товарищам по команде, все они выше русофобских настроений. Они оберегают Овечкина.
К нему там только уважительное отношение. Это соответствует его игре и человеческим качествам», – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту.
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