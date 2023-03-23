Депутат Свищев: «Овечкин – представитель России и российской школы хоккея. Чувствуем уважение к руководству «Вашингтона» – они выше русофобских настроений»

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Государственная дума Дмитрий Свищев Политика Хоккей

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев гордится Александром Овечкиным.

Свищев высказался о капитане «Вашингтона» по случаю торжественной церемонии в честь Овечкина.

«Мы гордимся нашим спортсменом, Александр Овечкин – представитель России и российской школы хоккея. Также чувствуем уважение к владельцам и руководству «Вашингтона», к его товарищам по команде, все они выше русофобских настроений. Они оберегают Овечкина.

К нему там только уважительное отношение. Это соответствует его игре и человеческим качествам», – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

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9 комментариев

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Dayti
Ответ Юрец55
А куда его пихнуть со спичами про Овечкина? В фигурное катание?)
никуда
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Dayti
Ответ Кеша
Дело не в Свищеве , а в общем тренде . Надо уметь читать между строк . Ненужная болтовня дает лишний повод таким идиотам , как Гашек стучать во все двери . Все мы знаем , как дали команду Илону Маску относительно его спутников . И хочет он чего -то или не хочет , это никого не интересовало .
Из двух идиотов свищев и гашек - свищев просто вне конкурса
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Юрец55
Ответ Старый дед-пердун
Так он же депутат… ему же надо нализать кому-то пятую точку… он же только умеет чесать языком и ничего больше…
А куда его пихнуть со спичами про Овечкина? В фигурное катание?)
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Старый дед-пердун
Ответ Dayti
У меня только один вопрос: почему эта депутатка свищев постоянно тонну мусора в моей ленте спускается, а???? только ленту хоккей откроешь и сразу или свищев или же шизофреники тихонов (из биатлона) или кожевников 🤷‍♂️
Так он же депутат… ему же надо нализать кому-то пятую точку… он же только умеет чесать языком и ничего больше…
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Старый дед-пердун
Вот я удивляюсь одному как депутаты ГД пытается натянуть сову на глобус… Причём тут русофобия и хоккей? А потом обвиняем других, выпуская заявления, что лезут в спорт со своей политикой… Боже… пусть кто-то их отправит в Сибирь на лесоповал
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Кеша
Ответ DevilsFan
Ну да, за океаном только и ждут новых комментариев Свищева.
Дело не в Свищеве , а в общем тренде . Надо уметь читать между строк . Ненужная болтовня дает лишний повод таким идиотам , как Гашек стучать во все двери . Все мы знаем , как дали команду Илону Маску относительно его спутников . И хочет он чего -то или не хочет , это никого не интересовало .
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DevilsFan
Ответ Кеша
Поменьше бы болтали депутаты , чиновники . Дайте спокойно работать . Ваши комментарии могут быть негативно восприняты за океаном . Неужели вы такие тупые и не понимаете этого ? Или собственный хайп выше благополучия Овечкина ? Подумайте об этом и заткнитесь все .
Ну да, за океаном только и ждут новых комментариев Свищева.
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Кеша
Поменьше бы болтали депутаты , чиновники . Дайте спокойно работать . Ваши комментарии могут быть негативно восприняты за океаном . Неужели вы такие тупые и не понимаете этого ? Или собственный хайп выше благополучия Овечкина ? Подумайте об этом и заткнитесь все .
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Dayti
У меня только один вопрос: почему эта депутатка свищев постоянно тонну мусора в моей ленте спускается, а???? только ленту хоккей откроешь и сразу или свищев или же шизофреники тихонов (из биатлона) или кожевников 🤷‍♂️
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