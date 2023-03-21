Морозов о продлении сезона: «ФХР – член ИИХФ, а КХЛ сотрудничает с ФХР. Выйдет команда в финал с легионерами, а их в сборную вызвали – обидно и несправедливо»
Президент КХЛ Алексей Морозов ответил на вопрос о возможном продлении сезона до мая.
– Наша лига – давайте откровенно – всегда была подстроена под сборную. Мы знали, что заканчивается Кубок Гагарина, три-четыре дня паузы – и лучшие едут на чемпионат мира. Вы играли в НХЛ, где такое невозможно. Как вы видите ситуацию сейчас? Мы отстранены. Что делать КХЛ? Продлевать сезон, начинать позже, не так, как сейчас? Как лига развивается в условиях нынешней среды?
– Во-первых, у нас юридически контракты до 30 апреля. Это надо все контракты переписывать. Во-вторых, у нас играют иностранцы. Иностранные клубы, которые участвуют в чемпионате мира.
Если по правилам ИИХФ мы не отпустим игрока за неделю до чемпионата мира – если его вызывают в сборную – это будет большой прецедент и конфликт.
Все-таки мы сотрудничаем с ФХР. ФХР является членом Международной федерации (ИИХФ). Мы должны придерживаться этих правил.
Мы этот май и не затрагиваем. Да, сборная России не участвует, но в этом году у них будет турне с 1 по 17 мая. Сборная будет ездить по городам и играть. Нам тоже залезать туда, когда сборная играет, иностранцев надо отпускать...
Перенесем мы и займем 15 мая, но у нас команда может попасть в плей-офф, где три легионера, это, можно сказать, первое звено или пять легионеров, но их вызвали в сборную.
И в финале будет играть команда без первой пятерки, которая весь сезон шла, и проиграет в финале. Это будет обидно и по спортивному несправедливо, – сказал Морозов.
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