Кузнецов впервые за 8 лет не набрал очков в 6 матчах подряд. У него 0 бросков и «минус 1» за 21:21 с «Рейнджерс»
Евгений Кузнецов впервые за 8 лет остался без очков в 6 матчах подряд.
Форвард «Вашингтона» не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Рейнджерс» (3:5).
В 67 матчах сезона на счету Кузнецова 50 (11+39) очков при полезности «минус 14».
Евгений выдал такую серию без набранных очков в НХЛ впервые с сезона-2014/15 (своего второго в лиге). Тогда в феврале и марте он не набирал очков в 9 играх подряд.
Сегодня россиянин (21:21, 5:10 – в большинстве, 1:55 – в меньшинстве, «минус 1») допустил 1 потерю и выиграл 55% вбрасываний.
Как его до сих пор не выпнули из клуба и Лиги.