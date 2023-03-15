Кузнецов впервые за 8 лет не набрал очков в 6 матчах подряд. У него 0 бросков и «минус 1» за 21:21 с «Рейнджерс»

Теги Вашингтон НХЛ Евгений Кузнецов Хоккей

Евгений Кузнецов впервые за 8 лет остался без очков в 6 матчах подряд.

Форвард «Вашингтона» не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Рейнджерс» (3:5). 

В 67 матчах сезона на счету Кузнецова 50 (11+39) очков при полезности «минус 14». 

Евгений выдал такую серию без набранных очков в НХЛ впервые с сезона-2014/15 (своего второго в лиге). Тогда в феврале и марте он не набирал очков в 9 играх подряд. 

Сегодня россиянин (21:21, 5:10 – в большинстве, 1:55 – в меньшинстве, «минус 1») допустил 1 потерю и выиграл 55% вбрасываний. 

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2 комментария

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Монгольские спецслужбы
Сказывается наркозависимость.
Как его до сих пор не выпнули из клуба и Лиги.
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Легенда !
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