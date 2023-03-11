Гибсон – 1-й вратарь с 1500+ сэйвами в сезоне НХЛ. Он побил клубный рекорд «Анахайма» по их числу за карьеру (11837)
Джон Гибсон из «Анахайма» – 1-й вратарь с 1500+ сэйвами в сезоне НХЛ.
Вратарь «Дакс» сегодня отразил 36 бросков из 37 в матче регулярного чемпионата с «Калгари» (3:1).
У него стало 1518 сэйвов в этом сезоне при 162 пропущенных шайбах за 45 игр (90,4%, коэффициент надежности 3,82).
В топ-5 по тоталу отраженных бросков также входят Юусе Сарос («Нэшвилл», 1452), Коннор Хеллибак («Виннипег», 1412), Андрей Василевский («Тампа», 1410) и Илья Сорокин («Айлендерс», 1372).
Гибсон также побил клубный рекорд «Анахайма» по числу сэйвов за карьеру. У него стало 11837, на втором месте идет Ги Эбер (11813), на третьем – Жан-Себастьян Жигер (11290).
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