Гибсон – 1-й вратарь с 1500+ сэйвами в сезоне НХЛ. Он побил клубный рекорд «Анахайма» по их числу за карьеру (11837)

из «Анахайма» – 1-й вратарь с 1500+ сэйвами в сезоне .

Вратарь «Дакс» сегодня отразил 36 бросков из 37 в матче регулярного чемпионата с «Калгари» (3:1).

У него стало 1518 сэйвов в этом сезоне при 162 пропущенных шайбах за 45 игр (90,4%, коэффициент надежности 3,82).

В топ-5 по тоталу отраженных бросков также входят («Нэшвилл», 1452), («Виннипег», 1412), («Тампа», 1410) и Илья Сорокин («Айлендерс», 1372).

Гибсон также побил клубный рекорд «Анахайма» по числу сэйвов за карьеру. У него стало 11837, на втором месте идет Ги Эбер (11813), на третьем – Жан-Себастьян Жигер (11290).