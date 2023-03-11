Гибсон – 1-й вратарь с 1500+ сэйвами в сезоне НХЛ. Он побил клубный рекорд «Анахайма» по их числу за карьеру (11837)

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Джон Гибсон из «Анахайма» – 1-й вратарь с 1500+ сэйвами в сезоне НХЛ

Вратарь «Дакс» сегодня отразил 36 бросков из 37 в матче регулярного чемпионата с «Калгари» (3:1). 

У него стало 1518 сэйвов в этом сезоне при 162 пропущенных шайбах за 45 игр (90,4%, коэффициент надежности 3,82). 

В топ-5 по тоталу отраженных бросков также входят Юусе Сарос («Нэшвилл», 1452), Коннор Хеллибак («Виннипег», 1412), Андрей Василевский («Тампа», 1410) и Илья Сорокин («Айлендерс», 1372). 

Гибсон также побил клубный рекорд «Анахайма» по числу сэйвов за карьеру. У него стало 11837, на втором месте идет Ги Эбер (11813), на третьем – Жан-Себастьян Жигер (11290). 

2 комментария

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Deathspell Omega
Ответ Rodgeras
Ови ему забивал?
Да
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Rodgeras
Ови ему забивал?
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