Кочетков с матчем на ноль против «Флайерс» стал 3-й звездой дня в НХЛ

Петр Кочетков с шатаутом против «Флайерс» стал 3-й звездой дня в .

Лига подвела итоги очередного игрового дня.

Первая звезда – капитан « » с дублем в ворота «Питтсбурга» (4:3 ОТ).

Вторая звезда – форвард « » Адриан Кемпе с дублем в ворота «Колорадо» (5:2).

Третья звезда – вратарь «Каролины» , сыгравший на ноль против «Филадельфии» (1:0) при 19 сэйвах. Он провел первый матч в лиге с 15 января.