Кочетков с матчем на ноль против «Флайерс» стал 3-й звездой дня в НХЛ

Теги рейтинги Айлендерс Каролина Лос-Анджелес НХЛ Андерс Ли Адриан Кемпе Петр Кочетков Хоккей

Петр Кочетков с шатаутом против «Флайерс» стал 3-й звездой дня в НХЛ.

Лига подвела итоги очередного игрового дня. 

Первая звезда – капитан «Айлендерс» Андерс Ли с дублем в ворота «Питтсбурга» (4:3 ОТ). 

Вторая звезда – форвард «Лос-Анджелеса» Адриан Кемпе с дублем в ворота «Колорадо» (5:2). 

Третья звезда – вратарь «Каролины» Петр Кочетков, сыгравший на ноль против «Филадельфии» (1:0) при 19 сэйвах. Он провел первый матч в лиге с 15 января. 

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фёдор Кузнецов
У Кочеткова матчей на ноль в этом сезоне больше чем за всю карьеру в КХЛ
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
askarik1992
Это 4 матч на ноль получается
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Бандера и Власов - герои п-сов
А говорили, что отправка в АХЛ значит все.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий