Кочетков с матчем на ноль против «Флайерс» стал 3-й звездой дня в НХЛ
Петр Кочетков с шатаутом против «Флайерс» стал 3-й звездой дня в НХЛ.
Лига подвела итоги очередного игрового дня.
Первая звезда – капитан «Айлендерс» Андерс Ли с дублем в ворота «Питтсбурга» (4:3 ОТ).
Вторая звезда – форвард «Лос-Анджелеса» Адриан Кемпе с дублем в ворота «Колорадо» (5:2).
Третья звезда – вратарь «Каролины» Петр Кочетков, сыгравший на ноль против «Филадельфии» (1:0) при 19 сэйвах. Он провел первый матч в лиге с 15 января.
3 комментария