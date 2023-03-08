Ничушкин о том, что набрал 4 очка за матч впервые с 2013-го: «Вероятно, следующая такая игра снова будет через 10 лет»

Теги Колорадо НХЛ Валерий Ничушкин Хоккей

Валерий Ничушкин высказался о том, что набрал 4 очка в матче НХЛ впервые с 2013 года

Форвард «Эвеланш» отметился 4 (1+3) баллами в игре с «Сан-Хосе» (6:0).

«Колорадо» вел 4:0 к 22-й минуте матча.

«Я думаю, что это было хорошее начало, тем более что иногда у вас около 20 бросков, и забит один гол, а сегодня, я думаю, нам больше повезло.

Это было 10 лет назад, у меня тоже было 4 очка. Вероятно, следующая такая игра будет снова через 10 лет», – сказал нападающий «Колорадо». 

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