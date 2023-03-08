Бучневич сделал дубль в матче с «Аризоной». У него 20+34 в 48 играх

Теги Сент-Луис Аризона НХЛ Павел Бучневич Хоккей

Форвард «Сент-Луиса» Павел Бучневич сделал дубль в матче с «Аризоной».

Россиянин стал автором обеих шайб своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Койотис» (2:6). 

В активе Бучневича стало 54 (20+34) очка в 48 играх сезона. Он достиг отметки 20 шайб 3-й раз подряд (всего – 4-й). 

Сегодня Павел (21:37, 6:46 – в большинстве, 2:12 – в меньшинстве, «+2») нанес 5 бросков в створ, применил 1 силовой прием и допустил 2 потери. 

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
te quiero
Паше имеет смысл просить обмена, если хочет что-то выиграть, возраст уже не молодёжный. Контракт небольшой, статистика топ, мало кто от него откажется.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Милош Теодосич
Ответ Амфитрион
Со одной стороны хорошо что теперь Буч может доказывать, что он игрок очень высокого уровня и даже без кого-то вроде Панарина рядом он может многое сам. С другой, жаль что попал в Блюз в перестройку.
Закончит сезон на хорошей ноте с хорошими показателями и кто знает, следующий сезон начнет в новой команде
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Пузиков
Бучневич топ
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Амфитрион
Со одной стороны хорошо что теперь Буч может доказывать, что он игрок очень высокого уровня и даже без кого-то вроде Панарина рядом он может многое сам. С другой, жаль что попал в Блюз в перестройку.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
raspisanie77
Бучу забыли сказать, что команда в перестройку ушла, так в одного и рубится
+18
0
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий