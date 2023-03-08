Бучневич сделал дубль в матче с «Аризоной». У него 20+34 в 48 играх

Форвард « » сделал дубль в матче с «Аризоной».

Россиянин стал автором обеих шайб своей команды в матче регулярного чемпионата против «Койотис» (2:6).

В активе Бучневича стало 54 (20+34) очка в 48 играх сезона. Он достиг отметки 20 шайб 3-й раз подряд (всего – 4-й).

Сегодня Павел (21:37, 6:46 – в большинстве, 2:12 – в меньшинстве, «+2») нанес 5 бросков в створ, применил 1 силовой прием и допустил 2 потери.