Геннадий Курдин: «СКА – один из главных фаворитов сезона. У Ротенберга хорошие помощники – люди с чемпионским опытом»

оценил шансы СКА в плей-офф в этом сезоне.

Питерская команда проводит серию первого раунда Кубка Гагарина с минским «Динамо» (2-1 в серии).

– Особенно в плей-офф слежу за СКА, потому что там играют мои воспитанники – , и . Все трое неплохо играют.

– Вы согласны с тем, что СКА – один из фаворитов плей-офф?

– Если брать по регулярному чемпионату – да, просто так его не выигрывают.

СКА – один из главных фаворитов сезона. Хотя это хоккей, и многое будет зависеть от того, в каком состоянии команда подойдет к финальным матчам.

– Есть мнение, что Роману Ротенбергу пока не хватает тренерского опыта.

– У него хорошие помощники – это люди с чемпионским опытом.

Он сам тоже выигрывал Кубки, хоть и немного в другой роли. Ротенберг подобрал хорошую команду, хороших помощников, – сказал первый тренер Никиты Гусева.