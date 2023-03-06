Геннадий Курдин: «СКА – один из главных фаворитов сезона. У Ротенберга хорошие помощники – люди с чемпионским опытом»
Геннадий Курдин оценил шансы СКА в плей-офф КХЛ в этом сезоне.
Питерская команда проводит серию первого раунда Кубка Гагарина с минским «Динамо» (2-1 в серии).
– Особенно в плей-офф слежу за СКА, потому что там играют мои воспитанники – Никита Гусев, Игорь Ожиганов и Марат Хуснутдинов. Все трое неплохо играют.
– Вы согласны с тем, что СКА – один из фаворитов плей-офф?
– Если брать по регулярному чемпионату – да, просто так его не выигрывают.
СКА – один из главных фаворитов сезона. Хотя это хоккей, и многое будет зависеть от того, в каком состоянии команда подойдет к финальным матчам.
– Есть мнение, что Роману Ротенбергу пока не хватает тренерского опыта.
– У него хорошие помощники – это люди с чемпионским опытом.
Он сам тоже выигрывал Кубки, хоть и немного в другой роли. Ротенберг подобрал хорошую команду, хороших помощников, – сказал первый тренер Никиты Гусева.
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