Капризов вышел на 7-е место по матчам с 2+ очками за первые 3 сезона в НХЛ с учетом плей-офф среди левых нападающих – 64. У Овечкина было 94
Кирилл Капризов набрал не менее 2 очков за матч в 64-й раз в карьере.
Нападающий «Миннесоты» сделал дубль в игре с «Нэшвиллом» (4:3).
Он вышел на седьмое место в истории НХЛ среди левых нападающих по количеству матчей с 2 и более очками за первые три сезона в лиге с учетом плей-офф.
По этому показателю он обошел Билла Барбера и Артемия Панарина (по 63 матча).
Шестое место занимает Рик Мартин (67), пятое – Брайан Пропп (70), четвертое – Антон Штястны (77). В тройку лидеров входят Пол Кария (80), Люк Робитайл (82) и Александр Овечкин (94).
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