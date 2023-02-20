Капризов вышел на 7-е место по матчам с 2+ очками за первые 3 сезона в НХЛ с учетом плей-офф среди левых нападающих – 64. У Овечкина было 94

набрал не менее 2 очков за матч в 64-й раз в карьере.

Нападающий «Миннесоты» сделал дубль в игре с «Нэшвиллом» (4:3).

Он вышел на седьмое место в истории среди левых нападающих по количеству матчей с 2 и более очками за первые три сезона в лиге с учетом плей-офф.

По этому показателю он обошел Билла Барбера и (по 63 матча).

Шестое место занимает Рик Мартин (67), пятое – Брайан Пропп (70), четвертое – Антон Штястны (77). В тройку лидеров входят (80), Люк Робитайл (82) и (94).