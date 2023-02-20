Капризов повторил рекорд «Миннесоты» по голам в большинстве за сезон – 15 шайб

повторил рекорд «Миннесоты» по голам в большинстве за сезон.

Нападающий сделал дубль в игре с «Нэшвиллом» (4:3). Во втором периоде он отличился в большинстве.

Капризов реализовал численное преимущество в 15-й раз в нынешнем сезоне.

Он разделил первое место в истории клуба по голам в большинстве за сезон с Брайаном Ролстоном (15 шайб в сезоне-2005/06).