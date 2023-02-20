Капризов повторил рекорд «Миннесоты» по голам в большинстве за сезон – 15 шайб

Теги Миннесота Брайан Ролстон НХЛ рекорды Кирилл Капризов Хоккей

Кирилл Капризов повторил рекорд «Миннесоты» по голам в большинстве за сезон.

Нападающий сделал дубль в игре с «Нэшвиллом» (4:3). Во втором периоде он отличился в большинстве.

Капризов реализовал численное преимущество в 15-й раз в нынешнем сезоне.

Он разделил первое место в истории клуба по голам в большинстве за сезон с Брайаном Ролстоном (15 шайб в сезоне-2005/06).

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8 комментариев

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Антиполитпроект
Ответ Эльдар Константинов
Ты дегенерат
Сын твоего отца такой
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Vladlen Mironov
Ответ Антиполитпроект
Как раз таки приплел к zашли oгребли vышли 🤡 А че в ЧС кинул? Пригожин не оценил работу твоих 47 хромосом?
🐷🐷🐷
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0
0
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Антиполитпроект
Ответ Vladlen Mironov
А я и не приплетаю его к символам 🐷
Как раз таки приплел к
zашли
oгребли
vышли
🤡
А че в ЧС кинул? Пригожин не оценил работу твоих 47 хромосом?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Эльдар Константинов
Ответ Антиполитпроект
Не нужно Кирилла к грязной zвастике приплетать
Ты дегенерат
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vladlen Mironov
Ответ Антиполитпроект
Не нужно Кирилла к грязной zвастике приплетать
А я и не приплетаю его к символам 🐷
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Антиполитпроект
Ответ Vladlen Mironov
КаприZOV красавчик
Не нужно Кирилла к грязной zвастике приплетать
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Иван Тимохин
А если посмотреть процент от общего количества шайб в команде в большинстве и сравнить в общем по лиге, то цифры, я думаю, будут показательные.
+1
-1
0
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Vladlen Mironov
КаприZOV красавчик
+5
-8
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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