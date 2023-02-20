Капризов повторил рекорд «Миннесоты» по голам в большинстве за сезон – 15 шайб
Кирилл Капризов повторил рекорд «Миннесоты» по голам в большинстве за сезон.
Нападающий сделал дубль в игре с «Нэшвиллом» (4:3). Во втором периоде он отличился в большинстве.
Капризов реализовал численное преимущество в 15-й раз в нынешнем сезоне.
Он разделил первое место в истории клуба по голам в большинстве за сезон с Брайаном Ролстоном (15 шайб в сезоне-2005/06).
zашли
oгребли
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А че в ЧС кинул? Пригожин не оценил работу твоих 47 хромосом?