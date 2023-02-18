Кудашов об игре «Динамо»: «Радует, что в ближайших матчах начнем наигрывать состав на плей-офф, будет возможность исправить какие-то вещи»

подвел итоги матча против « » (1:3).

«Результат плохой, игра… Ну, нормальная. Были недочеты. Контролировали игру, но не смогли забить.

Беспокоит ли меня реализация моментов в последних матчах? Это один из компонентов. Но больше меня беспокоит то, что соперник при минимальном количестве моментов забрасывает много шайб.

Радует то, что в ближайших играх мы начнем наигрывать состав на плей-офф, что будет возможность исправить какие-то вещи», – сказал главный тренер « ».