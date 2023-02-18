Кудашов об игре «Динамо»: «Радует, что в ближайших матчах начнем наигрывать состав на плей-офф, будет возможность исправить какие-то вещи»

Теги Витязь Алексей Кудашов КХЛ Динамо Хоккей

Алексей Кудашов подвел итоги матча против «Витязя» (1:3).

«Результат плохой, игра… Ну, нормальная. Были недочеты. Контролировали игру, но не смогли забить.

Беспокоит ли меня реализация моментов в последних матчах? Это один из компонентов. Но больше меня беспокоит то, что соперник при минимальном количестве моментов забрасывает много шайб.

Радует то, что в ближайших играх мы начнем наигрывать состав на плей-офф, что будет возможность исправить какие-то вещи», – сказал главный тренер «Динамо».

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1 комментарий

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ECB
Да, над реализацией динамовцам надо работать... Надеюсь, что к плей-офф все наладится... Сегодня - несчастный случай... Удачи Динамо в следующих матчах !!!
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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