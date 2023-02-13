Жафяров набрал 300 очков в КХЛ за 573 игры
Нападающий СКА Дамир Жафяров набрал 300-е очко в КХЛ с учетом плей-офф.
СКА обыграл «Барыс» в матче Фонбет чемпионата КХЛ со счетом 6:4. Сначала Жафяров отдал голевую передачу Степану Фальковскому, а затем отличился сам. До Жафярова отметку в 300 набранных очков преодолевали только три защитника и 46 нападающих за всю историю лиги.
В разбивке по клубам 300 очков Жафярова выглядят следующим образом – «Металлург» Новокузнецк (26), ЦСКА (13), «Сибирь» (18), «Адмирал» (21), «Торпедо» (180), СКА (42).
Среди игроков, рожденных после 1 января 1994 года, Жафяров идет вторым, уступая лишь Константину Окулову:
1. Константин Окулов – 305 очков (479 игр);
2. Дамир Жафяров – 300 (573);
3. Владимир Эдуардович Ткачев – 267 (363);
4. Кирилл Капризов – 261 (340);
5. Анатолий Голышев – 258 (459).
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