Жафяров набрал 300 очков в КХЛ за 573 игры

Теги Авангард ЦСКА СКА Автомобилист рейтинги КХЛ Дамир Жафяров Владимир Ткачев 1995 Анатолий Голышев Константин Окулов Кирилл Капризов Хоккей

Нападающий СКА Дамир Жафяров набрал 300-е очко в КХЛ с учетом плей-офф.

СКА обыграл «Барыс» в матче Фонбет чемпионата КХЛ со счетом 6:4. Сначала Жафяров отдал голевую передачу Степану Фальковскому, а затем отличился сам. До Жафярова отметку в 300 набранных очков преодолевали только три защитника и 46 нападающих за всю историю лиги.

В разбивке по клубам 300 очков Жафярова выглядят следующим образом – «Металлург» Новокузнецк (26), ЦСКА (13), «Сибирь» (18), «Адмирал» (21), «Торпедо» (180), СКА (42).

Среди игроков, рожденных после 1 января 1994 года, Жафяров идет вторым, уступая лишь Константину Окулову:

1. Константин Окулов – 305 очков (479 игр);

2. Дамир Жафяров – 300 (573);

3. Владимир Эдуардович Ткачев – 267 (363);

4. Кирилл Капризов – 261 (340);

5. Анатолий Голышев – 258 (459).

 

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1 комментарий

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Кеша
Спасибо Ротенбергу Р.Б , что довел мастерство Жафярова до совершенства и именно в СКА Дамир добился такого успеха .
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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