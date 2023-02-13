Жафяров набрал 300 очков в КХЛ за 573 игры

Нападающий СКА Дамир Жафяров набрал 300-е очко в с учетом плей-офф.

СКА обыграл «Барыс» в матче Фонбет чемпионата КХЛ со счетом 6:4. Сначала Жафяров отдал голевую передачу Степану Фальковскому, а затем отличился сам. До Жафярова отметку в 300 набранных очков преодолевали только три защитника и 46 нападающих за всю историю лиги.

В разбивке по клубам 300 очков Жафярова выглядят следующим образом – «Металлург» Новокузнецк (26), (13), «Сибирь» (18), «Адмирал» (21), «Торпедо» (180), СКА (42).

Среди игроков, рожденных после 1 января 1994 года, Жафяров идет вторым, уступая лишь :

1. Константин Окулов – 305 очков (479 игр);

2. Дамир Жафяров – 300 (573);

3. Владимир Эдуардович Ткачев – 267 (363);

4. – 261 (340);

5. – 258 (459).