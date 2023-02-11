«Флорида» продлила защитника Махуру на год и 925 тысяч долларов. У него 11 очков и «+13» в 54 играх

Теги Флорида НХЛ Джош Махура Хоккей

«Флорида» продлила защитника Джоша Махуру на год и 925 тысяч долларов.

Новое соглашение с 24-летним канадцем является односторонним. 

По условиям текущего контракта его зарплата составляет 750 тысяч долларов. 

В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ Махура провел 54 матча и набрал 11 (4+7) очков, обновив личные рекорды результативности. У него 20 минут штрафа при полезности «+13» (4-й показатель в команде) и среднем времени на льду 14:23. 

Во «Флориду» игрок перешел в октябре прошлого года из «Анахайма» через драфт отказов. 

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