«Флорида» продлила защитника Махуру на год и 925 тысяч долларов. У него 11 очков и «+13» в 54 играх

« » продлила защитника Джоша Махуру на год и 925 тысяч долларов.

Новое соглашение с 24-летним канадцем является односторонним.

По условиям текущего контракта его зарплата составляет 750 тысяч долларов.

В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ Махура провел 54 матча и набрал 11 (4+7) очков, обновив личные рекорды результативности. У него 20 минут штрафа при полезности «+13» (4-й показатель в команде) и среднем времени на льду 14:23.

Во «Флориду» игрок перешел в октябре прошлого года из «Анахайма» через драфт отказов.