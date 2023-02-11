Кожевников о словах главы Федерации хоккея Чехии: «Государство у них профашистское. Все это прекрасно понимают»

отреагировал на слова главы Федерации хоккея Чехии о сборной России.

Ранее Алоис Гадамчик высказался против возвращения россиян на международные турниры.

«Они хотят занимать хотя бы третье-четвертое место [на чемпионатах мира]. Надо понимать, где лежат в основном все их деньги – в американских банках или в банках, которые находятся под контролем США. Скажешь что-то не так, и их могут закрыть. Как и весь твой бизнес. Поэтому они и боятся за свои деньги.

Или они не понимают, о чем говорят, или все уже находятся в политике. Если он является президентом федерации хоккея, то кто его, по большому счету, выбирает? Государство. А государство у них профашистское, что еще можно сказать. И все это прекрасно понимают.

Он же находится в существующей системе, поэтому должен дуть в одну дуду. У них там даже мундштуки не меняются на дуде, в которую они дуют», – заявил двукратный олимпийский чемпион.

Глава Федерации хоккея Чехии: «Нельзя возвращать Россию на турниры, пока идут боевые действия. Спортсмены не виноваты, но они – часть страны»