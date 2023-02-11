Кожевников о словах главы Федерации хоккея Чехии: «Государство у них профашистское. Все это прекрасно понимают»

Теги Сборная России по хоккею Сборная Чехии по хоккею Алоис Гадамчик Федерация хоккея Чехии Александр Кожевников Политика Р-Спорт деньги Хоккей

Александр Кожевников отреагировал на слова главы Федерации хоккея Чехии о сборной России.

Ранее Алоис Гадамчик высказался против возвращения россиян на международные турниры.

«Они хотят занимать хотя бы третье-четвертое место [на чемпионатах мира]. Надо понимать, где лежат в основном все их деньги – в американских банках или в банках, которые находятся под контролем США. Скажешь что-то не так, и их могут закрыть. Как и весь твой бизнес. Поэтому они и боятся за свои деньги.

Или они не понимают, о чем говорят, или все уже находятся в политике. Если он является президентом федерации хоккея, то кто его, по большому счету, выбирает? Государство. А государство у них профашистское, что еще можно сказать. И все это прекрасно понимают.

Он же находится в существующей системе, поэтому должен дуть в одну дуду. У них там даже мундштуки не меняются на дуде, в которую они дуют», – заявил двукратный олимпийский чемпион.

Глава Федерации хоккея Чехии: «Нельзя возвращать Россию на турниры, пока идут боевые действия. Спортсмены не виноваты, но они – часть страны»

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6 комментариев

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Hola Hola
Заколебали уже кидаться словом "фашистский", не понимая даже, что оно означает.
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забил на оборону
"... дуть в одну дуду... мундштуки не меняются на дуде... они дуют"
Довольно неожиданно Юра заказал себе рекламу.
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R Kukhov
Очередной товарищ с логикой: все эти фашистские недонации продались одни мы д’Артаньян
+2
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+2
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ZaharPetrovicUralez
Времена, блин, какие. Даже со старым опоем согласен
0
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Sobachkin
Какие ж больные люди нас окружают
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Анюточка Колыханова
Новость с пятницы на субботу, давайте не будем осуждать этого человека.....
+3
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