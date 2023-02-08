Владимир Крикунов: «Можно было бы чаще показывать КХЛ по федеральным каналам. Матчи транслируются на «КХЛ ТВ», а по центральным каналам редко»

Теги Владимир Крикунов телевидение КХЛ Александр Кожевников КХЛ ТВ Хоккей

Владимир Крикунов заявил, что матчи КХЛ нужно чаще показывать по центральному телевидению.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников раскритиковал освещение хоккея на российском телевидении: «Нам с утра до вечера навязывают этот провинциальный подход, что североамериканский хоккей – лучший, а мы тут присели отдохнуть».

«Все поддерживают тот вид спорта, с которым они связаны.

Кожевников говорит, что нашему хоккею уделяют мало времени на телевидении, потому что он хоккеист. Я тоже поддерживаю Александра в этом вопросе.

В основном все матчи транслируются на «КХЛ ТВ», а по центральным каналам редко. Я считаю, что КХЛ можно было бы чаще показывать по федеральным каналам», – сказал бывший главный тренер сборной России.

2 комментария

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Pertinax Gandi
Да ладно редко, постоянно показывают. А сегодня вон даже МХЛ показывали.
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Кеша
Васильич прав . Идут центральные матчи тура КХЛ , а по матч тв показывают какую-то муть.
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