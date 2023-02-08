Владимир Крикунов: «Можно было бы чаще показывать КХЛ по федеральным каналам. Матчи транслируются на «КХЛ ТВ», а по центральным каналам редко»
Владимир Крикунов заявил, что матчи КХЛ нужно чаще показывать по центральному телевидению.
Ранее двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников раскритиковал освещение хоккея на российском телевидении: «Нам с утра до вечера навязывают этот провинциальный подход, что североамериканский хоккей – лучший, а мы тут присели отдохнуть».
«Все поддерживают тот вид спорта, с которым они связаны.
Кожевников говорит, что нашему хоккею уделяют мало времени на телевидении, потому что он хоккеист. Я тоже поддерживаю Александра в этом вопросе.
В основном все матчи транслируются на «КХЛ ТВ», а по центральным каналам редко. Я считаю, что КХЛ можно было бы чаще показывать по федеральным каналам», – сказал бывший главный тренер сборной России.
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