Владимир Крикунов: «Можно было бы чаще показывать КХЛ по федеральным каналам. Матчи транслируются на «КХЛ ТВ», а по центральным каналам редко»

заявил, что матчи КХЛ нужно чаще показывать по центральному телевидению.

Ранее двукратный олимпийский чемпион раскритиковал освещение хоккея на российском телевидении: «Нам с утра до вечера навязывают этот провинциальный подход, что североамериканский хоккей – лучший, а мы тут присели отдохнуть».

«Все поддерживают тот вид спорта, с которым они связаны.

Кожевников говорит, что нашему хоккею уделяют мало времени на телевидении, потому что он хоккеист. Я тоже поддерживаю Александра в этом вопросе.

В основном все матчи транслируются на «КХЛ ТВ», а по центральным каналам редко. Я считаю, что можно было бы чаще показывать по федеральным каналам», – сказал бывший главный тренер сборной России.