Геннадий Курдин: «Результат Капризова говорит сам за себя. Он стал лидером «Миннесоты»

поделился мнением об игре .

Форвард «Миннесоты» забросил 100-ю шайбу в НХЛ в 180-м матче.

«Результат Капризова говорит сам за себя. Пресса у Кирилла хорошая, он стал лидером команды. Когда молодой игрок приезжает в НХЛ, ему тяжелее забивать. Кирилл же забросил сто шайб за три сезона.

Кучеров тот же пробивался через низшие лиги в более молодом возрасте. Капризов же приехал, будучи раскрученным в , и в ранге олимпийского чемпиона.

Убери у того же Кучерова два первых сезона, когда он мало играл, и тогда он бы быстрее дошел до сотни. Капризов поехал в самом расцвете сил, в 23 года. Это самый хоккейный возраст. В советское время возраст с 23 до 27 лет считался самым продуктивным.

Поэтому в том, что Капризов забросил сотую шайбу, ничего такого нет. Поздравить можно парня и сказать тем, кто утверждает, что у нас больше талантов, что у нас в НХЛ идет новая волна. Появляются новые люди и лидеры. Это хорошо, ведь жизнь идет, двигается», – сказал первый тренер и Никиты Гусева.

Капризов забросил 100-ю шайбу в НХЛ в 180-м матче. Лишь Овечкин и Лайне были быстрее среди действующих игроков