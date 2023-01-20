Геннадий Курдин: «Результат Капризова говорит сам за себя. Он стал лидером «Миннесоты»

Теги Миннесота НХЛ КХЛ Никита Кучеров Кирилл Капризов Геннадий Курдин Хоккей

Геннадий Курдин поделился мнением об игре Кирилла Капризова.

Форвард «Миннесоты» забросил 100-ю шайбу в НХЛ в 180-м матче.

«Результат Капризова говорит сам за себя. Пресса у Кирилла хорошая, он стал лидером команды. Когда молодой игрок приезжает в НХЛ, ему тяжелее забивать. Кирилл же забросил сто шайб за три сезона.

Кучеров тот же пробивался через низшие лиги в более молодом возрасте. Капризов же приехал, будучи раскрученным в КХЛ, и в ранге олимпийского чемпиона.

Убери у того же Кучерова два первых сезона, когда он мало играл, и тогда он бы быстрее дошел до сотни. Капризов поехал в самом расцвете сил, в 23 года. Это самый хоккейный возраст. В советское время возраст с 23 до 27 лет считался самым продуктивным.

Поэтому в том, что Капризов забросил сотую шайбу, ничего такого нет. Поздравить можно парня и сказать тем, кто утверждает, что у нас больше талантов, что у нас в НХЛ идет новая волна. Появляются новые люди и лидеры. Это хорошо, ведь жизнь идет, двигается», – сказал первый тренер Никиты Кучерова и Никиты Гусева.

Капризов забросил 100-ю шайбу в НХЛ в 180-м матче. Лишь Овечкин и Лайне были быстрее среди действующих игроков

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1 комментарий

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Арсений Элин
Да он топчик,какие вопросы....просто топ! )
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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