Вратарь «Вашингтона» Кюмпер 5-й раз в сезоне сыграл на ноль. Он лидирует в НХЛ по числу шатаутов
Вратарь «Вашингтона» Дарси Кюмпер 5-й раз в сезоне сыграл на ноль.
Сегодня голкипер «Кэпиталс» отразил 26 бросков из 26 в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной» (4:0).
На его счету стало 5 шатаутов. Канадец упрочил свое лидерство по их числу в текущем сезоне.
Второе место делит группа вратарей с 3 сухими матчами, в которую входят Илья Сорокин («Айлендерс») и Петр Кочетков («Каролина»).
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