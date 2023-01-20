Вратарь «Вашингтона» Кюмпер 5-й раз в сезоне сыграл на ноль. Он лидирует в НХЛ по числу шатаутов

Вратарь « » 5-й раз в сезоне сыграл на ноль.

Сегодня голкипер «Кэпиталс» отразил 26 бросков из 26 в матче регулярного чемпионата с «Аризоной» (4:0).

На его счету стало 5 шатаутов. Канадец упрочил свое лидерство по их числу в текущем сезоне.

Второе место делит группа вратарей с 3 сухими матчами, в которую входят («Айлендерс») и («Каролина»).