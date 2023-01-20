Вратарь «Вашингтона» Кюмпер 5-й раз в сезоне сыграл на ноль. Он лидирует в НХЛ по числу шатаутов

Теги рейтинги Вашингтон Аризона НХЛ Илья Сорокин Дарси Кюмпер Петр Кочетков Хоккей

Вратарь «Вашингтона» Дарси Кюмпер 5-й раз в сезоне сыграл на ноль.

Сегодня голкипер «Кэпиталс» отразил 26 бросков из 26 в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной» (4:0). 

На его счету стало 5 шатаутов. Канадец упрочил свое лидерство по их числу в текущем сезоне.

Второе место делит группа вратарей с 3 сухими матчами, в которую входят Илья Сорокин («Айлендерс») и Петр Кочетков («Каролина»). 

3 комментария

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АРХАТ
Ну и это нужно - надёжно стоять в регулярке, а в плэйофф как получится
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heyoka
Не хочу загадывать, но пока я очень рад этой покупке кэпс! Хорош!
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klochkovgss@mail.ru
Красавчик! Вашик с варами натерпелся последние года, очень удачно заменил бездарей. Запасной «усач» тоже радует)
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