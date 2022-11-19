«Лос-Анджелес» интересуется Гавриковым. Клуб хочет укрепить защиту (The Fourth Period)

интересуется , клуб хочет укрепить защиту.

«В обороне у них немало проблем. Есть некоторые недостатки в игре, и это сказывается.

Они проявили некоторый интерес к Владиславу Гаврикову из . По ходу сезона этот игрок будет привлекать немало внимания.

«Кингс» – одна из команд, наблюдающих за ним. Это большой, крепкий, надежный парень, хороший домосед, который может стабилизировать ситуацию», – сказал инсайдер The Fourth Period Дэвид Паньотта.

В 16 матчах текущего сезона Гавриков набрал 4 (2+2) очка при полезности «+1», 6 минутах штрафа и среднем времени 22:23.

В его активе 19 силовых приемов и 28 блоков (2-е место в команде). Срок контракта с кэпхитом 2,8 миллиона долларов истекает в следующем году.