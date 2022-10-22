Форвард «Монреаля» Слафковски не сыграет с «Далласом» из-за травмы верхней части тела
Юрай Слафковски не сыграет в предстоящем матче «Монреаля».
18-летний нападающий пропустит игру регулярного чемпионата НХЛ против «Далласа».
«Канадиенс» сообщили, что у словацкого хоккеиста травма верхней части тела, его статус возвращения – со дня на день.
Напомним, что Слафковски забросил первую шайбу в лиге в прошлом матче с «Аризоной».
Всего первый номер драфта НХЛ-2022 набрал 1 (1+0) балл за результативность в пяти играх.
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