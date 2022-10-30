Дадонов пропустил матч с «Сент-Луисом» по решению тренера. У него 0+0 в 8 играх сезона за «Монреаль»

Теги Монреаль Сент-Луис Евгений Дадонов НХЛ Йоэл Армия Джонатан Друэн Рэм Питлик Юрай Слафковски Майкл Пеццетта Хоккей

Евгений Дадонов пропустил матч с «Сент-Луисом» по решению тренера. 

«Монреаль» обыграл «блюзменов» в выездном матче со счетом 7:4. 

Россиянин (0+0 и «минус 3» в 8 матчах сезона) попал в запас «Канадиенс» вместе с другими форвардами – Джонатаном Друэном (0+2 в 6 играх) и Рэмом Питликом (0+0 в 5 играх). 

Их места заняли вернувшиеся в состав Йоэл Армия, Майкл Пеццетта (оба провели первый матч в сезоне) и Юрай Слафковски (первый номер драфта-2022 забросил 2-ю шайбу в лиге). 

Дадонов стал игроком «Канадиенс» в межсезонье в результате обмена из «Вегаса». У него идет последний год действия контракта с кэпхитом 5 миллионов долларов.

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