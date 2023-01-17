Генменеджер «Витязя» о Шумакове: «Когда ты полгода пропустил, тяжело показать какой-то уровень, если ты не мегазвезда»

Игорь Варицкий рассказал, почему «Витязь» не подписал контракт с .

– Долго вели переговоры с Шумаковым. Сейчас чувствуете, что правильно поступили и не стали настаивать?

– Всему свое время. Я думаю, когда мы предлагали ему контракт в сентябре, то это было бы нормально и для него, и для нас. Он бы нашел свое место в составе. А когда ты полгода пропустил, все игроки на ходу, то тяжело входить и показать какой-то уровень, если ты не мегазвезда.

Я уверен, и ему нужно было принимать решение. Не важно, с нашей командой или другой, но затягивать ему было нельзя. Время показало, что он действительно затянул – и отсюда такой результат.

– Я знаю, что после разрыва с «Трактором» к вам обращались, но вы четко сказали «нет».

– Мы сказали еще в сентябре, когда нам отказали, что второго предложения не будет. Здесь все прозрачно. Были честными друг перед другом, – сказал генеральный менеджер « ».