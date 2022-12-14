Овечкин вышел на 2-е место в истории НХЛ по голам с учетом плей-офф (872), опередив Хоу. Рекорд у Гретцки – 1016

вышел на 2-е место в истории НХЛ по голам с учетом плей-офф.

Капитан «Вашингтона» сделал хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго» (7:3). Третий гол в ворота Петра Мразека стал для него 20-м в сезоне и 800-м в карьере в лиге.

На счету Овечкина стало 872 гола в регулярных чемпионатах и Кубке Стэнли (800+72). Он обошел (869, 801+68) и вышел на единоличное 2-е место в истории.

Рекордом владеет – 1016 шайб (894+122).

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