Андрей Коваленко о 68 матчах в сезоне КХЛ: «Формат близок к оптимальному. Вот в МХЛ можно проводить по 40-50 игр, как во времена СССР»

считает, что число матчей нужно сокращать не в , а в .

– Вы играли и в чемпионатах СССР, и в НХЛ, и в российском клубном хоккее, везде выигрывали трофеи. Как относитесь к мнению ряда ветеранов нашего хоккея, которые не соглашаются с нынешним 68-матчевым форматом чемпионата КХЛ и предлагают сократить количество игр?

– Прежде всего скажу, что с большим уважением отношусь к легендам советского хоккея, на их примере и победах мы росли. В те годы в СССР уделялось огромное внимание тренировочному процессу, через который наш хоккей и приходил к успеху.

Мне посчастливилось застать те времена – в ЦСКА Виктора Васильевича Тихонова. Мы действительно очень много тренировались, сидели на сборах фактически 10 месяцев в году. Это давало результат, какие-то моменты исполняли в играх с закрытыми глазами.

Но с тех пор многое изменилось. Посмотрите на новые принципы летней подготовки – ушла большая часть беговой и атлетической работы на износ, кондиции набираются, например, через велотренажеры. Как следствие, ребята играют до 35-37 лет, по 100 матчей за сезон, без особых травм.

– То есть вы против сокращения количества матчей?

– На мой взгляд, нынешний формат в КХЛ близок к оптимальному. Посмотрите, каким напряженным получается турнир, сколько в нем сюрпризов, подъемов и падений команд. Для болельщиков это отличное зрелище.

Другое дело, что меняются принципы работы тренеров. Одним из решающих факторов становится предсезонная подготовка, а также умение перестроить команду уже по ходу чемпионата, что называется, в ручном режиме. Те команды, которые сегодня возглавляют таблицу, очень хорошо поработали именно летом. И спадов у них – минимум.

– То есть ветеранов не слушаем и 68-матчевый формат сохраняем?

– Мне кажется, опыт наших легенд поможет в молодежном хоккее. Вспоминаю, как с нами, 18-летними, возился на тренировках Виктор Васильевич Тихонов, как водил за руку и объяснял, кто и как должен действовать в большинстве, равных составах и меньшинстве. Для нашего поколения это был бесценный опыт!

Поэтому идея о сокращении количества матчей, наверное, актуальна для МХЛ. Вот там можно проводить чемпионат в формате, близком к временам СССР, – по 40-50 матчей. Увеличение времени для тренировочного процесса под руководством лучших тренеров страны поможет развитию молодежи, которая начнет подходить к КХЛ в более подготовленном состоянии. Это станет плюсом и для клубов, и для лиги, и для сборных страны, – считает олимпийский чемпион.