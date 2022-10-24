Агент Паремузов о том, что в КХЛ слишком много матчей: «Давайте вернемся к чемпионату СССР, когда было 44 игры. Это будет интересно?»

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Сергей Паремузов поделился мнением об уровне хоккея в нынешнем сезоне Фонбет чемпионата КХЛ.

– Я не могу сказать, что чемпионат неинтересный. Интрига есть. Конечно, есть очевидный лидер на Западе – это СКА, но все в чемпионате идет по-боевому.

Вот «Сибирь»«Витязь» – матч, полный драматизма, вообще глаза не оторвать было. Дальше должны быть еще интересные результаты.

– Многие говорят о падении уровня из-за отъезда легионеров.

– Это медицинский факт, ничего не поделаешь. Многие легионеры уехали, и ничего хорошего в этом нет. Причины все прекрасно понимают. Уровень мастерства просел, но борьба есть.

– Некоторые ветераны возмущаются, что 68 матчей в чемпионате – это слишком много. Вы как считаете?

– В НХЛ в регулярке играют по 82 матча – и ничего. Давайте вернемся к чемпионату Советского Союза, когда было 44 игры. Это будет интересно?

Хорошо, что отменили почти все паузы в чемпионате, а Кубок Первого канала – история традиционная. Не было счастья, да несчастье помогло, – сказал хоккейный агент.

Пашков о КХЛ: «Уровень хоккея очень средний, трибуны полупустые. В НХЛ конвейер из 82 игр может и работает, но у нас к жесткому календарю готовы 2-3 клуба»

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