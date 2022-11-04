Эрик Карлссон – 1-й защитник за 85 лет с 10 голами в 13 матчах на старте сезона НХЛ

– 1-й защитник за 85 лет с 10 голами в 13 или менее матчах на старте сезона .

Шведский игрок отличился в матче регулярного чемпионата между и «Флоридой» (3:4 Б). Он забил в 5-м матче подряд, обновив рекорд «Шаркс» среди защитников.

На его счету стало 18 (10+8) очков в 13 матчах сезона при полезности «+2».

Карлссон делит 2-е место в гонке снайперов лиги с капитаном «Ванкувера» (по 10 шайб). Впереди только из «Эдмонтона» (12).

Эрик стал первым защитником в НХЛ за последние 93 года, забросившим 10 шайб в сезоне за 13 матчей или менее. Рекордом владеет Гарри Кэмерон («Торонто Аренас»), уложившийся в 7 матчей в дебютном для лиги сезоне-1917/18.

Карлссон стал первым игроком с таким достижением с 1937 года, когда это удалось Джорджу Манте («Монреаль»).

Изображение: пресс-служба НХЛ.