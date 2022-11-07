Форвард «Далласа» Робертсон стал 1-й звездой недели НХЛ, Маккиннон – 2-й, Эрик Карлссон – 3-й

назвала фамилии трех звезд очередной недели регулярного чемпионата.

Первое место досталось нападающему Джейсону Робертсону, набравшему 8 (4+4) очков за три матча – против «Лос-Анджелеса» (5:2), «Аризоны» (7:2) и «Эдмонтона» (6:2). Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Вторую позицию занял форвард , у которого 7 (0+7) очков в двух встречах с «Коламбусом» (6:3 и 5:1). Его показатели можно изучить тут.

Третьей звездой недели стал защитник Эрик Карлссон. 32-летний швед набрал 8 (4+4) очков за игры с «Анахаймом» (5:6 Б), «Флоридой» (3:4 Б) и снова «Анахаймом» (4:5 Б). Детальнее посмотреть его статистику можно здесь.