Валерий Белов об Уваеве в «Авангарде»: «Правильное решение, найти такого специалиста по ходу сезона не так просто. Кравец с ним знаком»

Главный тренер «Лады» высказался о переходе Вячеслава Уваева в «Авангард».

«Когда Вячеславу Викторовичу поступило предложение от «Авангарда», то я обсудил этот вопрос с генеральным директором «Лады» Александром Чеботаревым. Мы пришли к мнению, что не будем удерживать, уговаривать Уваева остаться.

Потому что это действительно серьезное предложение от топового клуба, поэтому пожелали только удачи и поблагодарили за работу.

Уваев в «Ладе» работал конкретно по защитникам и меньшинству. И не стоит смотреть на статистику первых четырех встреч нашей команды, когда мы много пропускали. В данный момент совсем другая картина, мы исправили этот момент.

Безусловно, Вячеслав Викторович поможет «Авангарду». На самом деле Кравец и Уваев знакомы. После моего ухода из Подольска Уваев мог остаться в штабе Кравеца, но там что-то не получилось. Поэтому не просто так Михаил Григорьевич его рекомендовал.

Конечно, это опытный специалист, проработавший в трех лигах – МХЛ, ВХЛ и КХЛ. Думаю, это правильное решение со стороны руководства омского клуба, потому что не так просто найти специалиста такого уровня по ходу сезона. Тем не менее, это им удалось и Уваев переходит из клуба в . Уверен, что Вячеслав Викторович соответствует всем требованиям.

Также отмечу, что ему знакомы некоторые игроки омичей, с которыми он уже работал ранее. Например, с Сергеем Толчинским он знаком по молодежке ЦСКА, а с Зиятом Пайгиным работал в «Локомотиве», – сказал Белов.

Уваев стал тренером защитников «Авангарда». Клуб заявил, что он работал вместе с Кравецом в «Витязе», но это не так