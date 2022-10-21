Уваев стал тренером защитников «Авангарда». Он работал с Кравецом в «Витязе»

Вячеслав Уваев стал тренером по защитникам.

Контракт с 56-летним специалистом заключен до конца сезона. Его предыдущим клубом была тольяттинская «Лада», выступающая в ВХЛ.

«Мы искали тренера, в обязанности которого войдет работа с защитниками, и попросил рассмотреть кандидатуру Вячеслава Уваева.

Они вместе работали в , выводили команду в плей-офф, а нам сейчас нужен коллектив единомышленников.

Уваев обладает солидным опытом работы в трех лигах – МХЛ, ВХЛ и , этот опыт должен помочь нашей команде выстроить игру в обороне», – сообщил генеральный менеджер омичей .