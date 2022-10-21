Уваев стал тренером защитников «Авангарда». Он работал с Кравецом в «Витязе»

Теги Авангард Лада Витязь Алексей Волков КХЛ Вячеслав Уваев Михаил Кравец ВХЛ Хоккей

Вячеслав Уваев стал тренером «Авангарда» по защитникам.

Контракт с 56-летним специалистом заключен до конца сезона. Его предыдущим клубом была тольяттинская «Лада», выступающая в ВХЛ.

«Мы искали тренера, в обязанности которого войдет работа с защитниками, и Михаил Кравец попросил рассмотреть кандидатуру Вячеслава Уваева.

Они вместе работали в «Витязе», выводили команду в плей-офф, а нам сейчас нужен коллектив единомышленников.

Уваев обладает солидным опытом работы в трех лигах – МХЛ, ВХЛ и КХЛ, этот опыт должен помочь нашей команде выстроить игру в обороне», – сообщил генеральный менеджер омичей Алексей Волков

 

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