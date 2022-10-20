Бадюков о «Сочи»: «Результат важнее, чем драки, но летом они были частью сплочения команды. К тому же мы привлекали внимание болельщиков»

Алексей Бадюков высказался о драках в матчах «Сочи».

– Не сместили ли драки акцент с результата и непосредственно хоккея?

– Результат, конечно, важнее чем драки. Но летом у нас было сплочение команды, где драки – часть этого сплочения. К тому же мы привлекали внимание болельщиков. Вы наверняка видели, сколько пришло на матч с «Авангардом»? У нас в этом сезоне намного больше зрителей на трибунах, чем год назад.

Конечно, драки надо подкреплять результатом. Если зритель будет видеть, что команда достает все из себя и ложится костьми, то простит даже поражения, – сказал заместитель генерального директора по хоккейным операциям «Сочи».

«Сочи» проиграл 15 из 18 матчей сезона