Бадюков о «Сочи»: «Результат важнее, чем драки, но летом они были частью сплочения команды. К тому же мы привлекали внимание болельщиков»
Алексей Бадюков высказался о драках в матчах «Сочи».
– Не сместили ли драки акцент с результата и непосредственно хоккея?
– Результат, конечно, важнее чем драки. Но летом у нас было сплочение команды, где драки – часть этого сплочения. К тому же мы привлекали внимание болельщиков. Вы наверняка видели, сколько пришло на матч с «Авангардом»? У нас в этом сезоне намного больше зрителей на трибунах, чем год назад.
Конечно, драки надо подкреплять результатом. Если зритель будет видеть, что команда достает все из себя и ложится костьми, то простит даже поражения, – сказал заместитель генерального директора по хоккейным операциям «Сочи».
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