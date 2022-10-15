Форвард ЦСКА Полтапов о неудачном старте сезона: «Мы не доигрывали матчи до конца. Помимо этого, была небольшая чемпионская эйфория»

Нападающий ЦСКА Прохор Полтапов объяснил неудачный старт сезона у команды.

После 17 матчей московский клуб набрал 23 очка и занимает 6-е место в турнирной таблице Западной конференции .

«Думаю, не самый удачный старт можно объяснить тем, что мы не доигрывали матчи до конца – играли не все 60 минут. Помимо этого, скорее всего, была небольшая чемпионская эйфория.

Не могу залезть в голову к ребятам, но, как мне кажется, все это могло немножко влиять на игру в начале сезона», – сказал Полтапов.