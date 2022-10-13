Валерий Каменский: «Овечкин – великий игрок, он всем уже все доказал. Из-за одной игры нельзя делать трагедию»

прокомментировал первую игру в новом сезоне .

«На Овечкина нет никакого давления, он отыграл только первую игру, еще 81 матч в регулярном сезоне. Я смотрел эту встречу, он показывал хороший хоккей, мог забить, но не повезло чуть-чуть. Он великий игрок и всем уже все доказал. Из-за одной игры нельзя делать трагедию», – сказал олимпийский чемпион.

Овечкин не отметился результативными действиями в стартовом матче чемпионата НХЛ с «Бостоном» (2:5). У россиянина 3 броска в створ ворот, 9 хитов, полезность – «минус 2».