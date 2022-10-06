Никитин о поражении от «Адмирала»: «Нужно было забивать в большинстве в 3-м периоде. Это был ключевой эпизод матча»

высказался после матча против (2:3 Б).

«Мы плохо играли в первом периоде, но повели в счете. Во втором выглядели неплохо, но проиграли. В третьем периоде контролировали игру, получили четыре минуты в большинстве – нужно было решать и забивать. Это был ключевой эпизод матча, цена победы.

«Адмирал» – организованная и характерная команда, поэтому игры против них получаются упорными. Овертайм обе команды беззубо провели. У нас был один шанс, но на этом все. Здесь все решает мастерство», – сказал главный тренер .