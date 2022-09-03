Константинова о матче СКА – «Салават»: «Я в восторге. Люблю хоккей за захватывающую атмосферу»

Станислава Константинова поделилась впечатлениями от игры СКА – (3:2 ОТ).

– Игра мне очень понравилась. Последний период мы смотрели прямо у ледового поля. Это было очень захватывающе. Я до последних минут очень переживала. Последний гол… Я в восторге. Очень люблю хоккей за эту атмосферу захватывающую.

– Может, у вас в СКА есть фаворит?

– Нет. В СКА нет.

– Придете на следующие матчи?

– Если будут приглашать, буду приходить чаще. Пару лет назад участвовала во вбрасывании, – заявила фигуристка.