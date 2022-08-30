Новый медиакуб на арене «Локомотива» будет установлен в октябре

Теги Локомотив Юрий Яковлев КХЛ Арена-2000-Локомотив ТАСС Хоккей

Новый медиакуб на арене «Локомотива» установят в октябре.

Об этом сообщил президент клуба Юрий Яковлев.

22 августа стало известно, что на «Арене-2000» в Ярославле упал и разбился новый медиакуб. Его монтаж начался несколько недель назад, установка должна была завершиться к 7 сентября 2022 года.

«Новый куб будет установлен на «Арене-2000» в октябре. Пока матчи у нас будут проходить без него», – сказал Яковлев.

Первый домашний матч Фонбет КХЛ сезона-2022/23 «Локомотив» проведет 7 сентября против «Нефтехимика». 

Стоимость упавшего видеокуба на арене «Локомотива» – около 80 млн рублей

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