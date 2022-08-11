Алтыбармакян об АХЛ: «Там нет особо хороших городов, разве что те, где команды НБА. В «Рокфорде» самолет то задерживался, то ломался»

Форвард поделился мнением об .

– травит вам байки про ? Судя по его интервью, там криминал на криминале.

– В АХЛ в принципе нет особо хороших городов. Разве что те, где есть команды НБА. Кливленд, например, нормальный город. Правда, в гостинице мы там жили ужасной.

«Чикаго Вулвз» – команда с хорошими условиями. Играют в 30 минутах от Чикаго, стадион как сочинская «Шайба». Я даже удивлялся, что мы их несколько раз обыгрывали. Так-то команда сразу выглядела реальным претендентом на чемпионство.

– Почему не смог пройти далеко?

– У нас расписание было «шикарное» перед плей-офф: 15 матчей за 30 дней. Естественно, не все они дома. Переезды, перелеты. Играешь уже на автомате, без эмоций.

Я считаю, наш генменеджер плохо сработал. Из-за того, что он все игры, отмененные из-за коронавируса, перенес на концовку. Как итог – мы подошли к решающей стадии сезона в неважной форме. Хотя по ходу чемпионата были окна в календаре.

Были и другие моменты в плане организации: самолет то задерживался, то ломался… АХЛ, одним словом.

– После того как ломался самолет, не появился страх перелетов?

– Нам, слава богу, в какой-то момент «Чикаго» предоставили свой самолет. Как-то прилетели в Манитобу, отыграли две игры, садимся в автобус, а он…Не заводится.

Пока доехали до аэропорта, началась жесткая метель. Смотрим на самолет, а там какая-то «пукалка». Нам говорят, что система какого-то контроля вышла из строя и сейчас пытаются все исправить. В итоге остались в Манитобе на день, и как раз команда прислала за нами самолет, – рассказал Алтыбармакян.