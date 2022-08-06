«Цюрих» подписал Ламмикко, так как Азеведо надолго выбыл из-за травмы. У финна 7+8 в 75 играх за «Ванкувер»

подписал , так как Джастин Азеведо надолго выбыл из-за травмы.

Швейцарский клуб объявил о переходе финского нападающего в команду. С ним подписан контракт на 1 год.

«Юхо – габаритный игрок, обладающий хорошей скоростью. Он может оказывать давление на соперников.

Его качества важны для нас, тем более, что Джастин Азеведо не вернется в строй в ближайшее время», – сказал спортивный директор «львов» Свен Лойенбергер.

В минувшем сезоне 26-летний игрок набрал 15 (7+8) очков в 75 матчах регулярного чемпионата за .

Также выиграл ЧМ по хоккею 2022 в составе сборной Финляндии – 10 игр и 2 (0+2) балла на домашнем турнире.

Ранее клуб подписал трех легионеров с опытом игры в России – вратаря Шимона Грубеца (Чехия), защитника Микко Лехтонена (Финляндия) и нападающего Лукаса Валльмарка (Швеция).