«Цюрих» подписал Ламмикко, так как Азеведо надолго выбыл из-за травмы. У финна 7+8 в 75 играх за «Ванкувер»

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«Цюрих» подписал Юхо Ламмикко, так как Джастин Азеведо надолго выбыл из-за травмы.

Швейцарский клуб объявил о переходе финского нападающего в команду. С ним подписан контракт на 1 год. 

«Юхо – габаритный игрок, обладающий хорошей скоростью. Он может оказывать давление на соперников.

Его качества важны для нас, тем более, что Джастин Азеведо не вернется в строй в ближайшее время», – сказал спортивный директор «львов» Свен Лойенбергер. 

В минувшем сезоне 26-летний игрок набрал 15 (7+8) очков в 75 матчах регулярного чемпионата НХЛ за «Ванкувер»

Также выиграл ЧМ по хоккею 2022 в составе сборной Финляндии – 10 игр и 2 (0+2) балла на домашнем турнире. 

Ранее клуб подписал трех легионеров с опытом игры в России – вратаря Шимона Грубеца (Чехия), защитника Микко Лехтонена (Финляндия) и нападающего Лукаса Валльмарка (Швеция). 

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