Арбитраж примет решение по условиям контракта Тренина с «Нэшвиллом». Стороны не сумели договориться

Арбитраж примет решение по контракту форварда с .

Стороны не смогли договориться об условиях нового соглашения. Теперь они будут ожидать решения арбитра, которое будет иметь обязательную силу. Оно будет отправлено сторонам в течение 48 часов.

Сообщалось, что клуб готов был заключить договор на два года с зарплатой 1,35 млн долларов за сезон. Российский игрок хочет подписать соглашение на год и 2,4 млн.

В минувшем сезоне 25-летний Тренин установил личные рекорды по матчам в регулярном чемпионате (80), голам (17), передачам (7) и очкам (24).

В 4 матчах в плей-офф добавил еще 3 шайбы.

Независимый арбитр выносит вердикт, ориентируясь на статистику игрока и рыночную практику. Срок таких контрактов обычно составляет один год (реже – два).

По прошлому контракту средняя зарплата Тренина составляла 725 тысяч долларов.