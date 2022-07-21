Агент Тренина о переговорах с «Нэшвиллом»: «Пока наши позиции далеки друг от друга. Поэтому мы и решили обратиться в арбитраж»

Агент форварда высказался касательно обращения в арбитраж.

– Арбитраж назначен на 2 августа. Мы с Яковом полетим в Торонто и будем участвовать в арбитражных слушаниях. По итогам комиссией будет принято решение.

– В последнее время со стороны «Нэшвилла» были попытки переговоров?

– У нас все время ведутся переговоры. Клуб озвучил свои условия по контракту, мы – свои. Пока наши позиции далеки друг от друга. Поэтому мы и приняли решение обратиться в арбитраж, где будет проведена независимая экспертиза и будут назначены условия контракта.

– Тренин настроен остаться в ?

– Других мыслей не было. Если бы он хотел ехать играть в Россию, то в арбитраж мы бы не подавали, – сказал .