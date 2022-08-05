Никишин о том, что Субботина организует его переезд в Петербург: «Все проблемы на нее скинул. Уже коробки заказала, вещи пакует, квартиру ищет»

сообщил, что его переездом в Петербург занимается .

20-летний игрок недавно был обменян из «Спартака» в СКА.

– Переезд в Санкт‑Петербург создал тебе бытовые проблемы?

– Если бы не моя девушка, я бы с ними столкнулся. Но получилось, что я все проблемы с переездом на нее скинул. Она уже коробки заказала, вещи пакует и поиском новой квартиры занимается.

– Твоя девушка – известная синхронистка Варвара Субботина. Как ты ей сообщил о том, что в другой клуб уезжаешь?

– Сразу ей написал коротко: «Я в Питере». «В смысле?» Вот такой смысл. Потом позвонил и все уже подробно рассказал. Варя была рада. Понятно, что она в хоккее пока особо не разбирается, но понимает, что для меня это шаг вперед, – сказал защитник СКА.

Субботина про обмен Никишина в СКА: «Безумно рада, что Саша перешел в новую команду. Для него это рост и огромный толчок вперед»