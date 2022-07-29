«Калгари», «Детройт» и «Нью-Джерси» интересуются Родригесом. У форварда 19+24 в 82 матчах за «Питтсбург» в сезоне (Sportsnet)

Теги возможные переходы Нью-Джерси Питтсбург Детройт Ванкувер Калгари НХЛ Эван Родригес Хоккей

«Калгари», «Детройт» и «Нью-Джерси» интересуются форвардом Эваном Родригесом.

Об этом сообщает Sportsnet. Также утверждается, что интерес к игроку, находящемуся в статусе неограниченно свободного агента, проявлял «Ванкувер»

В минувшем сезоне 28-летний канадец выступал за «Питтсбург» и набрал 43 (19+24) очка в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Нападающий переписал все три личных рекорда результативности за сезон. В 7 играх плей-офф добавил 5 (3+2) баллов. 

Его зарплата по прошлому контракту составляла 1 миллион долларов.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные