Макдэвид о Кэмпбелле: «В «Торонто» огромное давление. Если ты можешь быть стартовым вратарем «Лифс», ты можешь быть им где угодно»

поделился мнением о Джеке Кэмпбелле.

13 июля вратарь перешел в «Эдмонтон» из .

Макдэвид считает, что опыт игры за «Мэйпл Лифс» поможет вратарю справиться с высокими ожиданиями в «Ойлерс».

«Конечно. Я имею в виду, что если ты можешь быть стартовым вратарем «Лифс», ты можешь быть стартовым вратарем где угодно.

Очевидно, что это хоккейный очаг, и на того, кто занимает те ворота, оказывается огромное давление. Он занимал это место большую часть этих двух лет и проделал отличную работу, так что я уверен, что переход пройдет гладко.

Безусловно, его игра говорит сама за себя. Ему потребовалось намного больше времени, чем некоторым, чтобы добраться до этой должности, но нет никого более достойного, чем он. Он многое вложил в это, и я уверен, что он будет отлично играть за нас», – сказал нападающий «Эдмонтона».