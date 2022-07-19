Гендиректор «Амура» о 10 играх против «Адмирала»: «Маркетологи говорят, что частые встречи плохо скажутся на интересе зрителей. Зато меньше перелетов»

Гендиректор высказался о календаре на новый сезон и 10 играх с «Адмиралом».

«Мы прекрасно понимаем, что такого понятия как «идеальный календарь» для каждой команды просто не существует. Особенно в нынешней ситуации, когда лиге пришлось учитывать множество новых объективных факторов.

Самое главное, что хочу отметить: 68 матчей для нас – это очень серьезный вызов, огромная нагрузка на игроков, тренеров и работников клуба, с учетом перелетов и акклиматизаций. Нужно понимать, что каждому нашему хоккеисту придется выступать на пределе своих возможностей. Поэтому хочу обратиться к болельщикам и попросить обеспечить команде самую горячую поддержку, какую вы только можете.

Хочу поблагодарить руководство КХЛ за то, что пошли навстречу и учли часть наших пожеланий. Например, мы просили увеличить время между последними матчами выездных серий и первой домашней игрой после этого. Все помнят, как после игры в Нижнекамске 19 октября прошлого года и последовавших за этим авиаприключений уже 21 (!) октября мы провели дома дальневосточное дерби. Сейчас календарь трижды дает нам 4 дня на восстановление, а ситуаций «с корабля на бал», как год назад, не будет. Это большая помощь нам, учитывая увеличение количества игр в сезоне.

Много разговоров сейчас и про 10 матчей с «Адмиралом». Наши маркетологи говорят, что такие частые встречи плохо скажутся на интересе зрителей. Наверное, это действительно так. Хотя лично мне будут очень интересны каждый из 10 матчей.

Важно другое. Общее количество игр в сезоне увеличилось с 56 до 68, на 12 матчей. Получается, что половину из них мы проведем с соседями, а могли бы сыграть в Сибири или на Урале. Другими словами, 10 игр с – это меньше перелетов и циклов акклиматизации как для нас, так и для них», – написал Роман Крамарь в телеграм-канале.