«Колорадо» продлит контракт с двукратным победителем Кубка Стэнли Хелмом на год и 1,25 млн долларов

сохранит в составе Даррена Хелма.

По информации инсайдера Пьера Лебрюна, клуб заключит с 35-летним канадцем новый контракт. Соглашение будет рассчитано на один сезон. Нападающий сможет заработать 1,25 миллиона долларов.

Выиграв Кубок Стэнли вместе с «Колорадо» в минувшем сезоне, Хелм стал двукратным обладателем главного трофея НХЛ. Ранее он побеждал с «Детройтом», это случилось за 14 лет до триумфа в составе «Эвс».

Статистику хоккеиста можно посмотреть здесь.

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