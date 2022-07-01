высказался об , который накануне провел прощальный матч.

«У Семина шикарные руки, бросок, прекрасное катание, поэтому считаю, что он провел очень хорошую карьеру. Открытый человек с прекрасным чувство юмора, побольше бы таких людей.

Ему удалось совместить талант и тренировки. Он развил талант и добился больших успехов. Красноярск — его родной город, очень много атлетов именно из Красноярска, но такое имя, как Александр Семин, не часто встретишь.

Грустно, когда такие спортсмены заканчивают рано карьеру, но пожелаем ему удачи, чтобы были успехи вне льда. На чемпионате мира в 2008 году он забросил две шайбы в финальном матче, победа на турнире — это его большая заслуга, — сказал капитан «Вашингтона».