Сергей Федоров: «У меня не было иллюзий, что советский хоккей можно за один сезон внедрить в сегодняшний ЦСКА»

сказал, что не имел иллюзий насчет внедрения советского хоккея в .

– Давайте вспомним прошлое лето. Вас назначили вместо Игоря Никитина прямо перед началом тренировочных сборов, и для общественности это был шок. А для вас?

– Неоднозначно можно об этом периоде времени говорить… Неожиданно было – это сто процентов. Не ожидал такого поворота событий, такого доверия от Наблюдательного совета клуба и его председателя – Игоря Ивановича Сечина, особенно за два-три дня до начала межсезонья. Но я принял этот вызов и начал свою деятельность, засучив рукава.

– По комментариям из клуба было понятно, что вас ставили в том числе и для того, чтобы сделать игру ЦСКА зрелищнее, говорили про возвращение к советскому хоккею. Что вы сами думали про эти разговоры о стиле?

– Не имея тренерского опыта, тогда я высказывался о том хоккее, в который сам играл под руководством Виктора Васильевича Тихонова. У меня не было иллюзий, что тот хоккей, в который играли советская сборная и советский ЦСКА, можно внедрить за один сезон в наш клуб сегодняшних времен.

Но мое видение стиля, мне кажется, нравится любому хоккеисту, который любит играть агрессивно, держать инициативу в руках, любит бороться с шайбой и за шайбу и, конечно, любит забивать голы, – сказал главный тренер армейцев.