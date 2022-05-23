Вайсфельд о словах Семенова про «Авангард»: «Ушел в «Ак Барс» и ушел, собирайся в отпуск. В хоккейных кругах есть информация, почему выбрана Казань. Чего людям голову морочить?»

Леонид Вайсфельд скептически отнесся к высказываниям Кирилла Семенова про «Авангард».
Воспитанник омского клуба, перешедший в межсезонье в «Ак Барс», заявил, что не увидел большого интереса «Авангарда» в вопросе продления контракта.
«Честно говоря, не понимаю Семенова. Ну, ушел ты в Казань и ушел, подписал контракт, собирайся в отпуск.
Во-первых, не нужно плевать в колодец, потому что это все же его родные клуб и город, а, во-вторых, в хоккейных кругах все же есть информация, почему выбор игрока пал на Казань.
Для чего людям голову морочить такими высказываниями?» – сказал бывший генеральный менеджер клубов КХЛ.