Вайсфельд о словах Семенова про «Авангард»: «Ушел в «Ак Барс» и ушел, собирайся в отпуск. В хоккейных кругах есть информация, почему выбрана Казань. Чего людям голову морочить?»

скептически отнесся к высказываниям про «Авангард».

Воспитанник омского клуба, перешедший в межсезонье в , заявил, что не увидел большого интереса «Авангарда» в вопросе продления контракта.

«Честно говоря, не понимаю Семенова. Ну, ушел ты в Казань и ушел, подписал контракт, собирайся в отпуск.

Во-первых, не нужно плевать в колодец, потому что это все же его родные клуб и город, а, во-вторых, в хоккейных кругах все же есть информация, почему выбор игрока пал на Казань.

Для чего людям голову морочить такими высказываниями?» – сказал бывший генеральный менеджер клубов .